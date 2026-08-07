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07 августа, 21:47

Общество

В Минстрое РФ заявили, что жилье бизнес-класса в Нью-Йорке уступает российскому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жилье бизнес-класса в Нью-Йорке уступает по качеству домам, которые строятся в России. Об этом замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин рассказал в подкасте "Под одной крышей".

Он поделился своим недавним рабочим визитом в Нью-Йорк, в ходе которого осмотрел дома в городе и пришел к выводу, что современное российское жилье гораздо технологичнее, чем в других странах.

Замминистра отметил, что жилье в России доступно благодаря большому количеству предложений в самых разных классах. При этом он отметил, что экономкласс в стране фактически исчез, поскольку при строительстве стандартных домов применяются лучшие мировые практики.

Чиновник также признал, что азиатские страны занимают первые позиции в области строительных технологий. Он подчеркнул, что Россия встала на путь цифровизации строительной отрасли.

Ранее Сергей Собянин заявил, что градостроительный комплекс остается драйвером развития Москвы. С 2011 года в городе возвели 172,7 миллиона квадратных метров недвижимости – 30% жилых и 23% нежилых объектов.

Также построено и реконструировано 75% транспортных магистралей. За семь месяцев 2026 года введено 8,1 миллиона квадратных метров.

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