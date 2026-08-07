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07 августа, 19:51

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The Atlantic: Маск отказался помогать Украине с наведением ударов по РФ

Маск отказался помогать Украине с наведением ударов по РФ – СМИ

Фото: legion-media.com/Alamy/Image Press Agency

Американский бизнесмен Илон Маск не разрешает Украине применять спутники Starlink для наведения ударов вглубь территории России, чтобы не допустить эскалации конфликта. Об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

По данным издания, с запросом к Маску обратился экс-министр обороны Украины Михаил Федоров. Источник в его окружении рассказал, что положительного решения пока нет, а Маск постоянно повторяет, что "пора заключать сделку".

Ранее СМИ сообщало, что украинский лидер Владимир Зеленский также просил президента США Дональда Трампа повлиять на Маска, чтобы тот разрешил использовать Starlink для планирования ударов.

До этого предприниматель указывал, что конфликт на Украине завершится только в случае уступок со стороны Киева и западных союзников в пользу Москвы. Маск отмечал, что давно выступает за мирное урегулирование и считает необходимым идти на определенные уступки ради спасения жизней.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Маску отключить для Украины сеть Starlink.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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