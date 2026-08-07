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07 августа, 19:17

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Haberdenizde: БПЛА атаковал турецкий сухогруз у Новороссийска

БПЛА атаковал турецкий сухогруз у Новороссийска

Фото: 123RF.com/1mario

Турецкий сухогруз MV Güllük 2002 года постройки подвергся атаке беспилотного летательного аппарата вблизи Новороссийска. Об этом сообщил портал Haberdenizde.

По данным издания, удар дрона пришелся на жилые помещения судна, которое следовало в Тамань. Пострадавших нет, однако сухогрузу нанесен ущерб. Он взял курс на Стамбул, где будет проведен его полный осмотр.

Ранее торговое судно "Янина" затонуло в Черном море после атаки морских дронов ВСУ. Все члены экипажа спаслись. В "Росатоме" заявляли, что это был обычный мирный контейнеровоз, который шел в международных водах и перевозил гражданскую продукцию – от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов.

Еще БПЛА атаковали судно Nadezhda в Черном море, которое перевозило овощи и фрукты из турецкого порта Самсун в Новороссийск. Корабль следовал под флагом Камеруна. В результате удара были ранены четыре члена экипажа, трое из которых граждане Турции.

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