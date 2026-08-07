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07 августа, 18:46

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Юрист Русяев: штраф до 5 тыс руб ждет за оставленный в зонах отдыха мусор

Юрист рассказал, какое наказание ждет за оставленный в зонах отдыха мусор

Фото: 123RF.com/cunaplus

Штраф до 5 тысяч рублей в Подмосковье и до 3 тысяч в Москве ждет тех, кто оставляет после себя мусор на природе. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев.

Он отметил, что в целом за выброшенный в зонах отдыха мусор могут наказать по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами (8.2 КоАП РФ). Она предусматривает штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года – от 3 до 5 тысяч.

При этом за мусор в лесу есть отдельная статья о нарушении правил санитарной безопасности (8.31 КоАП РФ) со штрафом от 2 до 3,5 тысячи рублей. Если же речь идет о лесопарковых зонах, то заплатить придется 5 тысяч.

При этом в Подмосковье действует статья о нарушении чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха (6.1 КоАП Московской области).

Согласно ей, за оставление мусора в том числе на прибрежных участках и территориях лесного фонда, гражданам грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Однако в самой столице применяется статья о нарушении правил санитарного содержания территорий (8.10 КоАП Москвы), которая предусматривает наказание от 1 до 3 тысяч.
Илья Русяев
юрист

Самая весомая санкция грозит гражданам, которые решат выгрузить отходы из автомобиля или прицепа вне предназначенных для этого мест. Согласно Федеральному закону № 287 (от 14.07.22), их могут оштрафовать на сумму от 10 до 15 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф составит от 20 до 30 тысяч. Если же для выброса мусора будет использован грузовик, трактор или самоходная машина, сумма может дойти и до 50 тысяч (при повторном нарушении – до 70 тысяч с конфискацией техники), отметил эксперт.

Пожаловаться на тех, кто мусорит, можно в территориальный орган Росприроднадзора, региональное министерство экологии либо в полицию. Очевидцу важно собрать доказательства. Вес будет иметь видеозапись, где видно действие целиком, лицо нарушителя либо государственный регистрационный знак автомобиля. Также важна привязка видео к месту и времени съемки. Дополнительно будет полезно заручиться поддержкой свидетелей, заключил Русяев.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что может грозить подросткам, которые ради развлечения сбрасывают с верхних этажей какие-либо предметы. Если подобная шалость приведет к повреждению чужого имущества, пострадавший вправе будет требовать возмещения ущерба. Расходы лягут на родителей ребенка.

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