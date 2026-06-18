Юрист Георгиева: за клевету в домовом чате может грозить до 5 лет колонии

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Штраф до 5 миллионов рублей и 5 лет колонии может ждать тех, кто конфликтует с соседями в общедомовом чате. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Эксперт напомнила, что во время перепалок нужно быть очень аккуратным, потому что любые написанные на эмоциях слова могут привести к проблемам.





Алла Георгиева юрист Например, если назвать соседку "толстой коровой", можно понести ответственность по статье об оскорблении (5.61 КоАП РФ). А так как все происходило в публичном пространстве, посредством интернета, наказание будет более жестким, чем если бы все случилось в реальной жизни.

Гражданина ждет штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а должностное лицо (если, например, обидчиком выступит сотрудник управляющей компании) – от 50 до 100 тысяч, уточнила Георгиева.

"Если при оскорблении в ход пошел мат, то это могут приравнять к мелкому хулиганству (20.1 КоАП РФ) и оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей", – отметила юрист.

Того, кто распространяет о соседе ложные сведения, порочащие его честь и достоинство, а также деловую репутацию, вправе привлечь и к уголовной ответственности по статье о клевете (128.1 УК РФ). Это может закончиться для виновного штрафом до 1 миллиона рублей и даже лишением свободы на срок до 2 лет, предупредила эксперт.





Алла Георгиева юрист Наказание будет еще более суровым, если сообщить в чате ложную информацию о наличии у соседа заболевания, представляющего опасность для окружающих. Например, посоветовать не ездить с ним в лифте, так как у него якобы туберкулез или вши. Здесь штраф может достигать 3 миллионов рублей, а предельная мера наказания – лишение свободы на срок до 4 лет.

Если же распространить ложную информацию о том, что сосед совершил тяжкое преступление, например убил кого-то, размер штрафа может увеличиться уже до 5 миллионов рублей. Также за такую клевету есть риск сесть в тюрьму на срок до 5 лет.

"Чтобы наказать соседа за обидные слова в чате, важно, прежде всего, сделать скриншот переписки. Но еще надежнее отправиться с телефоном к нотариусу и зафиксировать нарушение у него", – заметила эксперт.

Затем нужно написать заявление в полицию, приложив к нему нотариальный протокол. Если там откажут в возбуждении дела, следует обращаться в прокуратуру, заключила Георгиева.

Ранее юрист Денис Хмелевской рассказал, что активные собственники, размещающие списки должников за ЖКУ, в том числе в общедомовых чатах, могут получить штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Должностные лица рискуют заплатить от 100 до 300 тысяч, а юридические – от 300 до 700 тысяч.

