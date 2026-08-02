Подросток утонул в пруду на юго-западе Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело 14-летнего юноши обнаружили в пруду в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По предварительным данным, подросток пришел к водоему, решил искупаться, ушел под воду и не смог выплыть. Внешних признаков насильственной смерти на нем не найдено.

Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее тело 14-летнего подростка было обнаружено в пруду в районе Сокольники. По предварительным данным, юноша решил искупаться вечером 1 июля, но в итоге ушел под воду и не смог выплыть. По данному факту проводится процессуальная проверка, ее ход и результаты контролируются надзорным ведомством.

