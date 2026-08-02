Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 16:53

Происшествия

Оперативные службы Омской области переведены в режим повышенной готовности из-за атак БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Все оперативные службы Омской области переведены в режим повышенной готовности в связи с атакой БПЛА. Об этом в MAX заявил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Ситуация под контролем. Прошу всех сохранять спокойствие", – написал он.

По его словам, силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку на Омскую область. Поэтому было принято решение отменить вечерний концерт на Соборной площади.

Кроме того, в аэропорту Омска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в Росавиации.

Ранее массированную атаку беспилотников отразили в Башкирии. Силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп "БАРС" сбиты 25 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших в результате атаки нет. Однако один из беспилотников был уничтожен над промышленной зоной Уфы, после чего там начался пожар.

Читайте также


происшествиярегионы

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика