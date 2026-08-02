Оперативные службы Омской области переведены в режим повышенной готовности из-за атак БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Все оперативные службы Омской области переведены в режим повышенной готовности в связи с атакой БПЛА. Об этом в MAX заявил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Ситуация под контролем. Прошу всех сохранять спокойствие", – написал он.

По его словам, силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку на Омскую область. Поэтому было принято решение отменить вечерний концерт на Соборной площади.

Кроме того, в аэропорту Омска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в Росавиации.

Ранее массированную атаку беспилотников отразили в Башкирии. Силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп "БАРС" сбиты 25 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших в результате атаки нет. Однако один из беспилотников был уничтожен над промышленной зоной Уфы, после чего там начался пожар.

