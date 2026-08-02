В столице впервые в истории города пройдет ночной полумарафон "Забег-2030"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ночной полумарафон "Забег-2030" и серия велозаездов La Strada состоятся в столице 8 августа в рамках всероссийского физкультурного фестиваля "Лига Спорт. Фест". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Впервые в истории города в программу включен ночной полумарафон. Участники смогут выбрать дистанции 21,1 километра и 10 километров. Первый забег стартует в 20:30, второй – в 20:45.

Маршрут пройдет от олимпийского комплекса "Лужники" до Воробьевых гор вдоль Москвы-реки через парк Горького, Крымский мост, Пречистенскую и Кремлевскую набережные. Бегуны увидят храм Христа Спасителя, Кремль, парк "Зарядье" и высотку на Котельнической набережной.

Для любителей велоспорта организованы два заезда La Strada. Дистанция 70 километров начнется в 17:30 у "Лужников", а заезд на 40 километров – в 17:45 неподалеку от олимпийского комплекса. Также фестиваль включает велофестиваль для семейной аудитории.

Помимо классических забегов, для участников подготовлен формат DJ-run: бегуны будут преодолевать дистанцию под музыкальное сопровождение.

Между тем в "Лужниках" продолжается спортивный фестиваль в рамках сезонного проекта "Лето в Москве". Он продлится до 6 сентября.

Участников ждут несколько тематических локаций. Например, в пляжной зоне открыли речную аллею – водный маршрут длиной 80 метров для катания на сапбордах. Там же работает пункт проката. Кроме того, на площадке установили шесть кортов для игры в падел.