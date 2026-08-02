N12: Трамп отменил удар по Ирану из-за согласия Тегерана на компромисс по Ормузу

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Американский лидер Дональд Трамп согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану после того, как иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи принял компромиссное предложение катарских посредников по возобновлению работы Ормузского пролива. Об этом сообщил израильский телеканал N12 со ссылкой на двух дипломатов, знакомых с деталями переговоров.

По данным журналистов, компромисс предполагает, что суда, входящие в Персидский залив через Ормузский пролив, будут находиться в территориальных водах Ирана, а выходящие из залива – проходить через территориальные воды Омана. Катарские посредники продолжают переговоры с Тегераном, чтобы заручиться поддержкой достигнутых договоренностей со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В свою очередь, портал Axios дополнил, что катарские посредники провели раздельные консультации с Арагчи, спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и представителями Омана. На этих консультациях был достигнут прогресс, однако подробности не раскрываются. Катарская сторона рассчитывает добиться договоренностей о восстановлении нормального судоходства в проливе.

Сам Трамп ранее заявлял, что принял соответствующее решение ради сделки с Ираном. По его словам, Республика и другие страны Ближнего Востока попросили Вашингтон воздержаться от атаки, поскольку стороны согласовали контуры будущего соглашения. Оно должно включать незамедлительное открытие Ормузского пролива и ликвидацию иранской ядерной угрозы.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля 2026 года. США и Израиль ударили по иранским объектам. Исламская Республика ответила симметрично.

После этого весной стороны смогли достигнуть договоренностей. Иран и Соединенные Штаты в июне подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в начале июля боевые действия возобновились. Государства позже заявили, что больше не будут соблюдать соглашение.