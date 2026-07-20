Россиянам напомнили о нормативах передачи данных счетчиков воды

Важные изменения в оплате услуг ЖКХ вступят в силу в России с 1 августа 2026 года. Подробнее о нововведениях – в материале Москвы 24.

Более "прозрачные" квитанции

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Одним из самых заметных изменений станут обновления в квитанциях: если ранее затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт были указаны в одной графе, то теперь их разделят, и появятся отдельные строки. Такие изменения позволят жильцам четко видеть, какая сумма направляется на ежедневное обслуживание, а какая – на крупные работы вроде ремонта кровли или инженерных систем.

Все это сделает расчеты прозрачными и позволит собственникам легче контролировать целевое расходование средств, запрашивать у управляющей компании отчеты, а также быстрее утверждать сметы на общедомовых собраниях.

Автоматический перерасчет

Также с 1 августа УК возьмут на себя всю работу по перерасчету платы за отсутствие отопления или воды. Ранее хозяевам квартир приходилось самим делать акты и обращаться в соответствующие организации.

По новым правилам обслуживающие компании обязаны самостоятельно регистрировать любые сбои в подаче воды и отопления и отслеживать время отключения и подключения. Скидка за периоды без услуг будет начисляться автоматически.

Если сбои случались, но сумма в квитанции осталась прежней, собственник может официально запросить разъяснения. В такой ситуации компания обязана устранить допущенные просчеты и скорректировать начисления в течение 30 дней.

Сроки не изменятся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Кроме того, ранее в СМИ появилась информация, что с 1 августа меняются и правила передачи показаний счетчиков. Якобы, если собственник просрочит предоставление данных два месяца подряд или пропустит поверку приборов учета, то автоматически начинает платить по нормативам, что ощутимо дороже. Однако Минстрой РФ разъяснил эту информацию.

"Выдаваемые за нововведения нормы о передаче сведений о расходе воды не позднее 25-го числа каждого месяца действуют уже более 10 лет", – указало ведомство.

Там уточнили, что такие правила утверждены постановлением правительства еще в 2011 году, а также напомнили о давно существующем порядке, когда при задержке показаний плата начисляется по среднему объему потребления за последние полгода.

При этом юрист в сфере недвижимости Иван Краснов пояснил, что перевод собственников на оплату воды по нормативу может происходить и в случаях отсутствия, поломки или утраты счетчика, а также при истечении срока его поверки, сообщает газета "Известия".

Если устройство вышло из строя или поверка не была проведена вовремя, первые три месяца расчет ведется по средним показателям среднемесячного потребления. С четвертого плату начинают начислять по нормативу, увеличенному на повышающий коэффициент.

"Отдельное основание – прекращение передачи показаний. В этом случае первые три месяца также используют среднемесячное потребление, а затем переходят на норматив. Но повышающий коэффициент только из-за непередачи показаний не применяется", – объяснил юрист.

Он добавил, что управляющая компания пересчитает плату после предоставления актуальных данных счетчиков.