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29 июля, 18:15

Политика

Медведев призвал россиян "собраться в кулак" для победы

Фото: kremlin.ru

Россияне должны "собраться в кулак", чтобы страна добилась победы на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на форуме "Территория смыслов".

По его словам, в условиях текущих вызовов обществу требуется сплоченность и единство взглядов по принципиальным вопросам. Медведев подчеркнул, что только консолидация позволит стране достичь поставленных целей.

"Существуют темы, по которым нация для того, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять одну позицию. Только тогда победим", – подчеркнул политик.

Ранее он сказал о том, что сохранить Россию возможно только с победой в спецоперации. Медведев добавил, что это является общей задачей для всех российских политических сил и позиции всех фракций в этом отношении совпадают. При этом у западных стран не вышло подчинить РФ через "договоренности", что в итоге привело к их общему разочарованию.

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