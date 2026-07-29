Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 18:31

Происшествия

В Индии арестовали политика, сказавшего, что некоторым девушкам нравятся изнасилования

Фото: 123RF.com/joseh51

Полиция индийского штата Керала возбудила уголовное дело против политика Талаппила Говиндана Мохандаса, заявившего, что некоторым девушкам нравятся изнасилования, сообщает The Times of India.

Поводом для разбирательства послужило видео, размещенное на YouTube‑канале Мохандаса. Ролик был посвящён протесту студентов, вызванному предполагаемой утечкой экзаменационных материалов. В своем выступлении политик заявил, что акция студентов якобы способна привести к случаям группового изнасилования. Однако жалоб не последует, так как есть девушки, которым "нравится быть изнасилованными".

Также Мохандас предложил собственный подход к подавлению протестов. Он предлагал ввести комендантский час и потребовать, чтобы участники акции разошлись, а при отказе "открыть огонь". Политик, как утверждается, допускал, что в таком сценарии возможны гибель людей или тяжелые травмы, но подчеркивал, что это позволило бы взять ситуацию под контроль в течение нескольких часов.

В рамках возбужденного уголовного дела Мохандаса обвиняют в распространении заявлений, способных вызвать страх и общественные беспорядки, а также намеренной провокации массовых погромов.

Ранее трое мужчин в Индии совершили групповое изнасилование 35‑летней женщины, после чего оставили ее голой на улице. Правоохранительные органы оперативно задержали злоумышленников. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о групповом изнасиловании, умышленном оскорблении, нарушающем общественный порядок, а также о краже.

Читайте также


происшествияза рубежом

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

Как в России будут бороться со сталкингом

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство

Читать
закрыть

Почему в РФ возник запрос на "женское такси"

Девушки признались, что ощущают себя в безопасности с водителем своего пола

Психолог назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Читать
закрыть

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика