В Индии арестовали политика, сказавшего, что некоторым девушкам нравятся изнасилования

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Полиция индийского штата Керала возбудила уголовное дело против политика Талаппила Говиндана Мохандаса, заявившего, что некоторым девушкам нравятся изнасилования, сообщает The Times of India.

Поводом для разбирательства послужило видео, размещенное на YouTube‑канале Мохандаса. Ролик был посвящён протесту студентов, вызванному предполагаемой утечкой экзаменационных материалов. В своем выступлении политик заявил, что акция студентов якобы способна привести к случаям группового изнасилования. Однако жалоб не последует, так как есть девушки, которым "нравится быть изнасилованными".

Также Мохандас предложил собственный подход к подавлению протестов. Он предлагал ввести комендантский час и потребовать, чтобы участники акции разошлись, а при отказе "открыть огонь". Политик, как утверждается, допускал, что в таком сценарии возможны гибель людей или тяжелые травмы, но подчеркивал, что это позволило бы взять ситуацию под контроль в течение нескольких часов.

В рамках возбужденного уголовного дела Мохандаса обвиняют в распространении заявлений, способных вызвать страх и общественные беспорядки, а также намеренной провокации массовых погромов.

Ранее трое мужчин в Индии совершили групповое изнасилование 35‑летней женщины, после чего оставили ее голой на улице. Правоохранительные органы оперативно задержали злоумышленников. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о групповом изнасиловании, умышленном оскорблении, нарушающем общественный порядок, а также о краже.

