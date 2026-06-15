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15 июня, 11:09

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Times of India: рабочий изнасиловал и убил трехлетнюю девочку в Индии

Рабочий изнасиловал и убил трехлетнюю девочку в Индии

Фото: depositphotos/doomu

В индийском штате Тамилнад 19-летний рабочий Бипин Манджи изнасиловал и убил трехлетнюю девочку. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел, когда ребенок играл на улице в городе Гуммидипунди. Тогда мужчина, который работал вместе с отцом девочки на одном сталелитейном заводе и жил с семьей потерпевшей по соседству, заманил несовершеннолетнюю в магазин, предложив купить ей еду.

После этого злоумышленник напал на ребенка в укромном месте и изнасиловал. Затем, по версии следствия, мужчина бросил пострадавшую в кустах. Девочку спустя время госпитализировали, однако утром 15 июня она скончалась от полученных травм. Рабочего арестовали.

Данный инцидент вызвал возмущения у местных граждан. Некоторые собрались у полицейского участка SIPCOT, потребовав строгого наказания для виновных – протестующие посчитали, что к произошедшему могли быть причастны и другие лица.

Правоохранители провели переговоры с митингующими, пообещав провести тщательное расследование. Местные жители, проживающие в рабочих поселках, обеспокоены безопасностью своих детей, так как с утра до вечера их нет дома. В связи с этим родители потребовали усилить меры защиты.

Ранее в Испании группу 12-летних школьников заподозрили в изнасиловании одноклассницы. По информации СМИ, девочка, как и ее сверстники, была приглашена на день рождения. Во время празднования пять несовершеннолетних надругались над ней.

Личности злоумышленников уже установили. Однако, как предполагали журналисты, подростков не накажут, так как возраст уголовной ответственности начинается с 14 лет. Утверждалось, что пострадавшая девочка страдает как от физических, так и от эмоциональных последствий нападения, но продолжает обучение.

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