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30 июля, 21:22

Экономика

Решетников заявил, что РФ легко сможет заместить поставки товаров из Армении

Фото: 123RF.com/mermolenko

Для России не составит труда заместить поставки товаров из Армении. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Ереван может найти альтернативу связям с Москвой в экономической и политической сферах.

Решетников добавил, что с точки зрения экономического влияния на рынки других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) эти поставки не являются существенными. По словам Решетникова, доля Армении в совокупном товарообороте России с миром не превышает 0,9%, с Белоруссией – 0,3%, с Казахстаном – 0,05%, с Киргизией – 0,02%.

Решетников также напомнил, что ЕАЭС остается для Армении ключевым рынком сбыта и основным поставщиком ресурсов. В частности, Россия поставляет в республику газ по цене 177,5 доллара за тысячу кубометров, в то время как в Европе цены превышают 600 долларов за тысячу кубометров. Он подчеркнул, что такие условия Еревану больше никто не предложит.

Ранее Пашинян заявил, что Армения имеет законное право искать альтернативы ЕАЭС. По его словам, эпоха отсутствия выбора в стране закончилась.

Нерешение вопроса экспортных ограничений в отношении Еревана может стать началом конца ЕАЭС, добавил Пашинян. Он указал, что сейчас Союз "парализован и не работает".

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