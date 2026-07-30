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30 июля, 21:07

Спорт

UEFA и 55 национальных ассоциаций объявили бойкот турнирам FIFA

Фото: 123RF.com/ververidis

Все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) приняли решение бойкотировать турниры Международной федерации футбола (FIFA) в связи с планами ее главы Джанни Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Это следует из официального заявления UEFA.

По данным The Times, FIFA согласовывала эти планы с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Инфантино предложил создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая, по его замыслу, позволит повысить прибыль ассоциаций – членов FIFA и поспособствует развитию футбола во всем мире.

Глава FIFA направил главам национальных федераций письма с призывом поддержать проект. По информации телеканала Sky Sports, в обмен на поддержку плана Инфантино пообещал федерациям субсидии в размере 35 миллионов евро каждой. Крайний срок для согласия – 19 сентября. Тем, кто выразит одобрение позже, FIFA может выплатить около 9 миллионов евро.

В заявлении UEFA подчеркивается, что все 55 ассоциаций, входящих в нее, единогласно отвергают предложение FIFA о передаче прав собственности на соревнования частным инвесторам.

"Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола, оно создавалось на протяжении поколений игроками, национальными командами и болельщиками со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам, чемпионат мира не продается", – подчеркнули в UEFA.

Кроме того, предложение было разработано втайне и доведено до грани одобрения без содержательных консультаций с теми, кто управляет игрой. В организации назвали это не просто "глубокой ошибкой руководства", а отказом FIFA от своих обязанностей как "хранителя мирового футбола".

По мнению членов UEFA, футбол "изменится навсегда", если внешние инвесторы получат долю в соревнованиях под эгидой FIFA. Это связано с тем, что коммерческая задача станет главным и постоянным приоритетом.

"С этого момента каждое решение, касающееся международного календаря, форматов соревнований и будущего футбола, принимается не в интересах игры, а в интересах акционеров", – добавили в UEFA.

Ни одна национальная сборная UEFA не будет участвовать ни в одном соревновании FIFA до тех пор, пока предложения не будут полностью отозваны и не будут даны твердые гарантии, что FIFA больше никогда не будет передавать управление организацией или соревнованиями в частные руки, подчеркивается в заявлении.

Ранее на Инфантино подала жалобу некоммерческая организация FairSquare. Обращение связано с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна, поскольку, по мнению организации, глава FIFA нарушил клятву о том, что будет действовать независимо от коммерческих и политических интересов.

При этом сам Инфантино говорил о том, что FIFA была "независима" в этот момент. Одновременно с этим он признался, что часто обсуждает вопросы с Трампом.

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