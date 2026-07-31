Ангар загорелся на Сахалине на площади 1 тыс кв метров

Фото: МАХ/"МЧС Сахалинской области"

Пожарные тушат крупное возгорание, которое произошло в ангаре в селе Новотроицкое Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Ангар находится в районе Центральной улицы. Огнеборцам удалось локализовать пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров. На месте работают 13 сотрудников и 3 единицы техники МЧС.

"К месту следуют специалисты испытательной пожарной лаборатории для установления причины пожара", – добавили в ведомстве.

Еще один крупный пожар произошел этой ночью на складе во Владивостоке. Его площадь также составляет около 1 тысячи квадратных метров. Всего к ликвидации возгорания привлечены 22 сотрудника и 7 единиц техники МЧС.

Ранее в Ногайском районе Дагестана 50 овец погибли в результате пожара на ферме отгонного животноводства. Огонь полностью уничтожил кошару – специальное помещение для содержания овец. Площадь возгорания составила 1 200 квадратных метров.