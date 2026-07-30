Фото: ТАСС/Zuma

Радикальное движение ХАМАС и участвующие в урегулировании палестинские фракции достигли договоренностей по всем пунктам соглашения, направленного на стабилизацию обстановки в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Документ был представлен "Советом мира", созданным для контроля за мирным процессом в анклаве. Официальное объявление о договоренностях, как ожидается, будет сделано после того, как израильская сторона одобрит принятые ХАМАС условия. Предполагается, что детали могут быть обнародованы уже в пятницу, 31 июля.

Как уточнил представитель ХАМАС, принятые условия включают передачу оружия, в том числе тяжелого, национальному палестинскому комитету по управлению сектором Газа. Инвентаризацию и хранение вооружений должен будет провести международный комитет, занимающийся вопросами движения.

При этом сам процесс передачи оружия увязан с фактическим выводом израильских войск из Газы. На инвентаризацию и передачу вооружений на хранение отводится не менее 14 дней.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия поддерживает проведение прямых переговоров между Палестиной и Израилем для урегулирования вопроса вокруг палестинских земель. Позиция РФ касательно конфликта на Ближнем Востоке отличается последовательностью и опирается на доверие стран региона к внешней политике РФ.

Владимир Путин называл создание Палестинского государства решением конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, президент назвал Египет одним из приоритетных партнеров России на Ближнем Востоке. Он заявил, что ценит усилия египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси по урегулированию конфликта в Ближневосточном регионе.