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08 июня, 23:55

Политика

Захарова заявила, что РФ выступает за прямые переговоры между Палестиной и Израилем

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия поддерживает проведение прямых переговоров между Палестиной и Израилем для урегулирования вопроса вокруг палестинских земель. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Необходимо, чтобы восторжествовала историческая справедливость, и палестинцы получили возможность создать независимое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем", – приводятся слова Захаровой на сайте МИД.

Дипломат указала, что российская позиция касательно конфликта на Ближнем Востоке отличается последовательностью и опирается на доверие стран региона к внешней политике РФ.

Вместе с тем, как отметила Захарова, западные структуры в последнее время продвигают сомнительные планы ассоциации палестинских земель с арабскими государствами, действуя в русле неоколониализма. При этом аналогичные идеи уже были отвергнуты ранее как палестинским народом, так и арабскими странами.

"Вместо того, чтобы идти по пути слома международного права, заниматься оторванным от реалий экспериментированием, трагические последствия которого у всех на виду, требуется сфокусироваться на запуске прямых переговоров между палестинцами и израильтянами", – добавила представитель МИД.

Владимир Путин называл создание Палестинского государства решением конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, президент назвал Египет одним из приоритетных партнеров России на Ближнем Востоке. Он заявил, что ценит усилия египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси по урегулированию конфликта в Ближневосточном регионе.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Иран впервые за два месяца выпустил ракеты в сторону Израиля

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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