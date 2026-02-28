Минобороны Израиля сообщило о нанесении "превентивного" удара по Ирану

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил на своей странице в соцсети X о нанесении "превентивного" удара по Ирану с целью устранения угроз для страны.

В связи с этим в стране введено особое чрезвычайное положение. Также министерство указало, что ожидает атаку со стороны Ирана с использованием ракет и БПЛА.

Как сообщает гостелерадиокомпания Ирана, в Тегеране уже прогремели три взрыва. Иранское агентство Tasnim уточняет, что над городом поднялся густой столб дыма. В свою очередь, в Тель-Авиве впервые за долгое время прозвучали сирены воздушной тревоги. Местных жителей попросили укрыться в безопасных местах, передает РИА Новости.

В начале февраля Израиль предупредил США, что может самостоятельно атаковать Иран, если Исламская Республика пересечет установленные ими "красные линии" в области разработки баллистических ракет. Израильская сторона оценивала программу Тегерана по созданию снарядов как "экзистенциальную угрозу".

28 февраля госcекретарь США Марко Рубио призвал американских граждан срочно покинуть Иран и воздержаться от поездок в исламскую республику в ближайшее время. Он также призвал Тегеран освободить всех американцев, находящихся в заключении на территории республики.

