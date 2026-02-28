Рубио призвал американцев срочно покинуть Иран

Фото: AP Photo/Pool/Alex Brandon

Госcекретарь США Марко Рубио призвал американских граждан срочно покинуть Иран и воздержаться от поездок в исламскую республику в ближайшее время. Заявление Рубио опубликовано на сайте Госдепартамента.

Он также призвал Тегеран освободить всех американцев, находящихся в заключении на территории республики. Рубио объявил Иран "государством, поддерживающим незаконное содержание под стражей".

"На протяжении десятилетий иранский режим жестоко содержал под стражей невиновных американцев и граждан других стран, используя их в качестве политического рычага. Иран должен положить конец этой отвратительной практике и немедленно освободить всех несправедливо задержанных американцев", – заявил Рубио.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что готов дать Ирану максимум 15 дней на заключение сделки с Белым домом. Тем временем США наращивают военное присутствие в регионе Ближнего Востока, формируя крупнейшую авиационную группировку со времен начала вторжения в Ирак в 2003 году.

Во время переговоров в Женеве Иран предложил США временно заморозить обогащение урана. Тегеран также предлагает снизить запасы урана до низких уровней обогащения под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).