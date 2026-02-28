ПВО сбила ночью 97 беспилотников над территорией РФ

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 97 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем в ночь на 28 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Большая часть дронов была перехвачена над Крымом – 40 аппаратов. Еще 22 БПЛА сбили в Брянской области, 16 – в Белгородской, 4 – в Краснодарском крае, по два – в Курской и Калужской областях и еще один – в Тульской области. Над акваторией Черного моря сбили 10 беспилотников.

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.

Площадь возгорания на нефтезаводе составляет 150 квадратных метров. Горит один из резервуаров и прилегающая к нему территория. К тушению огня привлечены 39 человек и 13 единиц техники.