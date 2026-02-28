Форма поиска по сайту

28 февраля, 13:13

Мэр Москвы

Собянин объявил о завершении реставрации церкви Живоначальной Троицы в Хорошеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX о завершении реставрации памятника старины – церкви Живоначальной Троицы в Хорошёве.
 
По словам мэра, этот храм является единственной сохранившейся частью "годуновского" дворцового ансамбля. При этом внешнее обличие собора постепенно улучшалось, там иногда проводились локальные работы. Однако ядро церкви оставалось практически неизменным.
 
Реставрация началась в 2023 году. Специалисты обновили белокаменный цоколь и декор, кирпичную кладку, архитектурные детали из кирпича фасадов храма и колокольню. В интерьерах привели в порядок стены, потолки, полы, ограждения и лестницы.
 
Собянин отметил, что данная модернизация является частью работ по сохранению важных объектов культурного наследия.

Ранее в Москве была завершена реставрация церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках – известного памятника архитектуры. Белокаменный шатровый храм появился в 1644–1646 годах, затем его надстроили, водрузили шпиль и пристроили колокольню.

Реставрация потребовалась в связи с тем, что с течением времени храм начал постепенно оседать, в результате чего возможен риск разрушения. Сперва был укреплен фундамент, в который закачали специальный раствор, заполнивший трещины и пустоты. Также специалисты укрепили кирпичную кладку, восстановили утраченные детали фасада.

мэр Москвыгородрелигия

