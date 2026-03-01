Беспилотник атаковал аэропорт Дубая, идет эвакуация

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Беспилотник атаковал терминал международного аэропорта Дубая. Руководство авиагавани начало эвакуацию пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Предварительно, БПЛА сдетонировал в районе одного из терминалов международного аэропорта. Эвакуация людей на улицу проводится организованно.

Израиль совместно с США атаковали Иран 28 февраля, после чего в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран нанес ответные удары по Израилю, а также военным базам США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Позже американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США начали "масштабную операцию" против Ирана. По его словам, действия Ирана напрямую угрожали США, в том числе американским войскам и военным базам за рубежом, а также союзникам Штатов в Европе.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты прекратили работу. В связи с этим российские авиакомпании временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран.

В связи с закрытым воздушным пространством на Ближнем Востоке российские авиакомпании отменили 29 рейсов, а иностранные – 31 рейс. Большинство из них составляют рейсы из России в ОЭА и обратно. Росавиация совместно с Минтрансом продолжают держать ситуацию с полетами на особом контроле.