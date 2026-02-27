Травматолог Катулин предупредил о смертельной опасности тренда на бонсмэшинг

Зумеры осваивают новую практику в погоне за идеальными скулами – бонсмэшинг. О том, что это такое и насколько опасны такие "процедуры", расскажет Москва 24.

"Подумайте тысячу раз"

В Сети завирусился хештег #bonesmashing: пользователи по всему миру опубликовали под ним более пяти тысяч видеороликов. В них молодые люди рассказывают, как при помощи спортивных массажеров, собственных кулаков, кувалд и даже кухонных молотков бьют себя по лицу, чтобы добиться эффекта "идеальных скул". По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая тем самым черты лица более острыми.

По словам самих последователей тренда, бонсмэшинг стал массовым в том числе из-за эфиров заграничного стримера Брейдена Питерса, который вывел эту практику из маргинальных форумов на широкую аудиторию.

"Питерс пропагандировал ее как способ "повысить свою привлекательность" и буквально "пробить" себе путь к красоте. В своих видео он откровенно рассказывал, что маме приходилось прятать от него молотки, потому что он постоянно колотил себя по лицу", – высказал свое мнение автор одного из видео.

В качестве "научного" обоснования последователи бонсмэшинга используют закон Вольфа – теорию немецкого хирурга XIX века о том, что кости адаптируются к нагрузкам.

(люди, зацикленные на прокачке своей внешности любыми способами. – Прим. ред.) перевернули этот принцип, заявив, что удары молотком создают микропереломы, которые сделают скулы и челюсть более массивными. Хотя врачи не устают повторять: закон Вольфа работает при циклических нагрузках вроде бега или тяжелой атлетики, но не имеет ничего общего с дроблением собственного лица инструментами.

При этом пользователи, которых не пугают предупреждения врачей, рассказывают о своем опыте.

"Попался ролик на просторах интернета, стало скучно – дай, думаю, попробую. Сначала было страшно, вроде молоток не игрушки, но потом стал постукивать по скулам каждый день. Пока кроме красных пятен результата нет, но я не теряю надежд", – поделился один из последователей.

Другой молодой человек рассказал историю о том, как тренд подтолкнул его украсть с бабушкиной кухни молоток для отбивных, но та довольно быстро заметила пропажу.

"Заходит Светлана Ивановна в комнату, а там я около зеркала стучу по скулам ее молотком. Надо было видеть глаза бабули, полные непонимания, страха и такого, знаете, легкого презрения с примесью жалости. Посмотрела, как на Ивана Дурака, забрала инструмент и ушла. Этот тяжелый вдох был красноречивее всех криков. Больше такой ерундой не страдал", – поделился опытом один из пользователей.

Есть и те, кто без шуток записывал тревожные ролики о том, как экстремальный тренд отразился на их здоровье.





автор видео Ситуация критическая, ребята. Не делайте так, подумайте тысячу раз. Полгода назад мне захотелось попробовать этот метод после просмотра ролика в Сети. В результате уже через некоторое время начались боли при жевании, а зубы перестали смыкаться. В панике побежал к ортодонту, который и сказал, что все эти проблемы из-за моих экспериментов. Теперь вот который месяц лечусь, денег отдал немерено. Подумайте тысячу раз.

Кроме того, многие из тех, кто на волне популярности решил попробовать метод, также жалуются на боли в челюсти, отеки, головные боли и гематомы.

Болезнь или желание "быть на слуху"?

Процесс бонсмэшинга неизбежно сопровождается негативными последствиями: лицевая область обильно снабжена мелкими сосудами, поэтому любые удары вызывают кровоизлияния, гематомы и воспаление. Об этом Москве 24 рассказал кандидат медицинских наук, травматолог Артем Катулин.

По его словам, особенно опасно воспаление надкостницы – тонкой соединительнотканной оболочки. При ежедневных ударах мягкие ткани также будут деформироваться: кожа может огрубеть, могут появиться фиброзные изменения, асимметрия. В результате вместо желаемого эстетического эффекта человек рискует получить необратимые повреждения тканей, рубцы и нарушение мимики.



Артем Катулин кандидат медицинских наук, травматолог Также регулярные удары чрезвычайно опасны из-за анатомической близости ключевых структур. Скуловая кость формирует не только скулу, но и стенку глазницы – ее перелом грозит смещением костных отломков, которые могут повредить глазное яблоко или зрительный нерв, что ведет к необратимой слепоте. Кроме того, скула участвует в образовании верхнечелюстной (гайморовой) пазухи. Перелом ее стенки открывает ворота для инфекции, вызывая хронический гайморит, а в тяжелых случаях – менингит.

Эксперт пояснил: из-за того что верхняя челюсть анатомически связана со скулой, ее смещение нарушает прикус и работу челюстного сустава. Человек начинает испытывать боль при жевании, зубы перестают правильно смыкаться. Исправление таких последствий требует длительного лечения у стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, включая операции по восстановлению костей и многомесячную ортодонтическую коррекцию, уточнил он.

"Также бонсмэшинг чреват даже смертельным исходом, и один из самых опасных сценариев – развитие молниеносного сепсиса. При регулярных ударах по лицу неизбежно возникают микротравмы, даже если внешне они незаметны, а на коже постоянно присутствуют бактерии, в том числе золотистый стафилококк и стрептококк", – пояснил специалист.

Катулин заверил, что через поврежденные ткани бактерии попадают в кровоток, а, учитывая обильное кровоснабжение лица и близость кавернозного синуса (венозной структуры у основания черепа), инфекция распространяется молниеносно. Также травматолог рассказал, что, попав в кровь, бактерии начинают стремительно размножаться, выделяя токсины.

"Организм входит в состояние септического шока: падает артериальное давление, отказывают органы, нарушается свертываемость крови. Без экстренной медицинской помощи летальный исход может наступить в течение суток. Кроме того, на фоне травмы может возникнуть тромбоэмболия, способная привести к инсульту или остановке сердца", – отметил он.

В целом, по мнению психиатра Владимира Крупина, такое поведение может быть как формой подросткового эпатажа для привлечения внимания, так и тревожным звоночком, сигнализирующим о наличии психического расстройства.

По его словам, о серьезных проблемах можно говорить, если такие действия сопровождаются высокой психической неустойчивостью, нарушением сна и аппетита, а также иными формами самоповреждений. Подобные симптомы могут относиться к так называемому кластеру В – "драматическому" кластеру расстройств личности, куда входят диссоциативное, нарциссическое и пограничное, уточнил эксперт.



Владимир Крупин психиатр В данном случае речь идет именно о ПРЛ (пограничном расстройстве личности). Оно чаще всего диагностируется у людей до 25 лет. В социальной среде ПРЛ выражается в устойчивых трудностях при формировании глубоких длительных отношений, проблемах с учебой, сниженной концентрации внимания.

Специалист пояснил, что ключевая особенность данного расстройства заключается в том, что патологические изменения затрагивают саму структуру мышления. Человек утрачивает способность к объективному восприятию реальности: все жизненные события и обстоятельства неизбежно преломляются через болезненную призму его состояния. Это принципиально отличает ПРЛ от соматических заболеваний – страдает не отдельная функция, а вся личность целиком, объяснил Крупин.

"При данном диагнозе стремление к самоповреждению может быть продиктовано различными психологическими механизмами. Один из распространенных – замещение: через физическую боль человек пытается заглушить или переключиться от невыносимых внутренних переживаний. А вот причинение вреда ради изменения внешности свидетельствуют о крайней форме внутреннего неприятия собственного тела и лица, которая сопровождается навязчивым убеждением в дефектах", – отметил психиатр.

По его мнению, и в первом, и во втором вариантах стоит обратиться к специалисту, который, собрав весь анамнез, назначит грамотное и подходящее лечение. В целом пограничное расстройство личности корректируется препаратами, но именно совокупность фармакотерапии и регулярной психотерапии является золотым стандартом исцеления, заключил Крупин.