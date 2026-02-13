Психолог Сулим назвала тренд на бимбо-стоицизм проявлением инфантилизма

В соцсетях завирусился тренд на бимбо-стоицизм. Девушки рассказывают, как смогли принять свои недостатки, благодаря сравнениям с различными животными. О том, с чем связана такая тенденция и действительно ли она может сказаться на самооценке, расскажет Москва 24.

"В следующей жизни, когда я стану кошкой"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/babooshka.an

Хештег #бимбостоицизм и его вариации стали заметным трендом в Сети. Только российские пользователи опубликовали более тысячи видеороликов и постов. В них они отмечают, что это не просто очередное веяние моды, а направление, объединившее яркую женскую эстетику.

Контент по теме делится на несколько подрубрик. Например, одни рассказывают о главных правилах бимбо-стоицизма.





автор ролика Дорогая сестра, если это видео попалось тебе, значит, пришло время отбросить мораль нормисов и прийти к бимбо-стоицизму. Ты должна быть нацелена на выживание и личное счастье, нужно брать пример с дикой кошки, которую загнали в угол.

Другие пользователи в рамках тренда призывают принять свои недостатки и раскрыть женскую энергию, а третьи делятся опытом, как нашли в себе черты козы, кошки, совы и других животных.

"Однажды наткнулась на бимбо-стоицизм и узнала, что я не шумная и гиперактивная дама с большими ушами и носом, а просто котенок ориентала", – рассказала об открытии одна из пользователей.

Другая же узнала, что она не вечно юная девчонка "с субтитрами на лице", а милый сычик.

"Однажды наткнулась на бимбо-стоицизм и узнала, что я не розовый шизоид, а пушистый вредный кролик", – подписала свое видео еще один автор.



Термин "бимбо" изначально имел негативный подтекст, обозначая гламурных и поверхностных девушек. Но в конце 2020-х началось его переосмысление. Визуально эстетика характеризуется яркими цветами, преимущественно розовым, блестящими украшениями и броскими нарядами. Идеологически бимбо-стоицизм привносит элементы античного учения стоиков, призывающих к внутреннему контролю и принятию реальности. Философия сосредоточена на самоконтроле и позитивном восприятии себя, независимо от общественного давления.



Использование тотемных животных для самоидентификации – главная составляющая тренда. Эти символы, по словам интернет-аудитории, помогают глубже понять личность и подчеркнуть индивидуальные черты характера.

"Настоящей "бимбе" нужно найти свое животное. Именно оно может помочь отыскать опору и прийти к целостности. Тотем – это символ вашего внутреннего ядра в образе животного. Каким оно будет, зависит от фактуры, характера и вкусов", – поделились комментаторы.



Кроме того, многие отмечают, что важным аспектом бимбо-стоицизма является отказ от перфекционизма, который также помогает избавиться от комплексов.

Похожей мотивацией пользуются и приверженцы тренда глоу-даун. Он призывает последователей отказаться от "уколов красоты" и тональных кремов в пользу естественности.

"Часть здорового поиска себя"

Вероятнее всего, тренд на бимбо-стоицизм обусловлен общей трансформацией мышления нового поколения. Об этом Москве 24 рассказала психолог Полина Шаповалова.

По ее словам, современная молодежь в большей степени ориентирована на познание себя, свободу от стереотипов, давления шаблонов и правил, что проявляется и во внешнем позиционировании.





Полина Шаповалова психолог Внешность и стиль являются отражением внутреннего состояния, ценностей и того, что человек хочет о себе транслировать. Насколько можно судить, это течение пропагандирует отказ от токсичного перфекционизма.

Эксперт отметила, что с точки зрения психологии это позитивная тенденция, особенно учитывая то, как в последние годы социальные сети и бьюти-индустрия навязывали образ идеальной красоты. Специалист подчеркнула: такой контент приводил к тому, что многие девушки доводили себя до крайних состояний в погоне за совершенством. ​​​​​​​

"Данная тенденция является общим отражением нового, более свободного взгляда молодежи на мир, где есть место личному выбору, а не навязанным правилам", – уточнила она.

При этом Шаповалова считает, что сравнение с животными в большинстве случаев – дань очередной моде, которая, как и многие молодежные увлечения, быстро пройдет.

"Если говорить об умеренных формах, когда человек использует отдельные элементы образа или символически ассоциирует себя с животным, не теряя при этом связи с собственной личностью, негативных последствий для психики это не несет. Напротив, это может быть частью здорового поиска себя", – отметила психолог.

Однако, по ее словам, ситуация кардинально меняется в негативную сторону, когда реальная личность не принимается и полностью подменяется выбранным животным образом.

"Человек начинает жить в выдуманной реальности, выстраивая вокруг нее свое поведение, коммуникацию и самоощущение", – пояснила эксперт.

В такой ситуации можно говорить о психологическом расстройстве или, как минимум, глубоком личностном неблагополучии, заключила Шаповалова.

В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим уверена, что в данном случае речь идет о прямом проявлении инфантилизма и личностной незрелости.

"Человек взрослый, зрелый, ориентированный на решение реальных жизненных задач – работа, отношения, самореализация, – не тратит время на подобные практики. Его самооценка строится на объективном знании себя, а не на поиске лестных метафор", – отметила специалист в разговоре с Москвой 24.

По ее словам, зумеры живут в эпоху тотального нарциссизма и примитивизации – им необходимо заявить о себе, показать, предъявить, но часто на это не хватает ни внутренней опоры, ни сформированной идентичности.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук Сравнение с животными – это максимально простая, почти детская схема: она не требует рефлексии, глубокого самоанализа или работы с психологом. Это типично подростковый ход. Психологический подросток еще не знает, кто он на самом деле, и хватается за внешние, доступные образы. Красивая метафора становится временным "костылем" для самооценки.

Сулим уверена, что подобный тренд не может реально помочь принять свои недостатки. По ее словам, принятие – это объективное знание собственной личности, понимание сильных сторон, уязвимости психотипа, защитных механизмов и способов адаптации.

"Выхваченное из контекста сравнение с животным не несет понимания, как работает психика. Это фрагментарное, выхолощенное знание, которое никак не влияет на способность справиться с проблемой", – отметила эксперт.

Максимум, что оно дает, – сиюминутное успокоение в моменте, краткосрочную накрутку, за которой дальше ничего не следует. Никакой глубины и реальной работы над собой за этим не стоит, заключила Сулим.

