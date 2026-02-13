Форма поиска по сайту

13 февраля, 19:35

Общество
Психолог Сулим назвала тренд на бимбо-стоицизм проявлением инфантилизма

Бимбо-стоицизм: зачем зумеры начали массово выбирать себе тотемных животных

В соцсетях завирусился тренд на бимбо-стоицизм. Девушки рассказывают, как смогли принять свои недостатки, благодаря сравнениям с различными животными. О том, с чем связана такая тенденция и действительно ли она может сказаться на самооценке, расскажет Москва 24.

"В следующей жизни, когда я стану кошкой"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/babooshka.an

Хештег #бимбостоицизм и его вариации стали заметным трендом в Сети. Только российские пользователи опубликовали более тысячи видеороликов и постов. В них они отмечают, что это не просто очередное веяние моды, а направление, объединившее яркую женскую эстетику.

Контент по теме делится на несколько подрубрик. Например, одни рассказывают о главных правилах бимбо-стоицизма.

Дорогая сестра, если это видео попалось тебе, значит, пришло время отбросить мораль нормисов и прийти к бимбо-стоицизму. Ты должна быть нацелена на выживание и личное счастье, нужно брать пример с дикой кошки, которую загнали в угол.
автор ролика

Другие пользователи в рамках тренда призывают принять свои недостатки и раскрыть женскую энергию, а третьи делятся опытом, как нашли в себе черты козы, кошки, совы и других животных.

"Однажды наткнулась на бимбо-стоицизм и узнала, что я не шумная и гиперактивная дама с большими ушами и носом, а просто котенок ориентала", – рассказала об открытии одна из пользователей.

Другая же узнала, что она не вечно юная девчонка "с субтитрами на лице", а милый сычик.

"Однажды наткнулась на бимбо-стоицизм и узнала, что я не розовый шизоид, а пушистый вредный кролик", – подписала свое видео еще один автор.

Термин "бимбо" изначально имел негативный подтекст, обозначая гламурных и поверхностных девушек. Но в конце 2020-х началось его переосмысление. Визуально эстетика характеризуется яркими цветами, преимущественно розовым, блестящими украшениями и броскими нарядами. Идеологически бимбо-стоицизм привносит элементы античного учения стоиков, призывающих к внутреннему контролю и принятию реальности. Философия сосредоточена на самоконтроле и позитивном восприятии себя, независимо от общественного давления.

Использование тотемных животных для самоидентификации – главная составляющая тренда. Эти символы, по словам интернет-аудитории, помогают глубже понять личность и подчеркнуть индивидуальные черты характера.

"Настоящей "бимбе" нужно найти свое животное. Именно оно может помочь отыскать опору и прийти к целостности. Тотем – это символ вашего внутреннего ядра в образе животного. Каким оно будет, зависит от фактуры, характера и вкусов", – поделились комментаторы.

Кроме того, многие отмечают, что важным аспектом бимбо-стоицизма является отказ от перфекционизма, который также помогает избавиться от комплексов.

Похожей мотивацией пользуются и приверженцы тренда глоу-даун. Он призывает последователей отказаться от "уколов красоты" и тональных кремов в пользу естественности.

"Часть здорового поиска себя"

Фото: 123RF.com/andreycherkasov

Вероятнее всего, тренд на бимбо-стоицизм обусловлен общей трансформацией мышления нового поколения. Об этом Москве 24 рассказала психолог Полина Шаповалова.

По ее словам, современная молодежь в большей степени ориентирована на познание себя, свободу от стереотипов, давления шаблонов и правил, что проявляется и во внешнем позиционировании.

Внешность и стиль являются отражением внутреннего состояния, ценностей и того, что человек хочет о себе транслировать. Насколько можно судить, это течение пропагандирует отказ от токсичного перфекционизма.
Полина Шаповалова
психолог

Эксперт отметила, что с точки зрения психологии это позитивная тенденция, особенно учитывая то, как в последние годы социальные сети и бьюти-индустрия навязывали образ идеальной красоты. Специалист подчеркнула: такой контент приводил к тому, что многие девушки доводили себя до крайних состояний в погоне за совершенством. ​​​​​​​

"Данная тенденция является общим отражением нового, более свободного взгляда молодежи на мир, где есть место личному выбору, а не навязанным правилам", – уточнила она.

При этом Шаповалова считает, что сравнение с животными в большинстве случаев – дань очередной моде, которая, как и многие молодежные увлечения, быстро пройдет.

"Если говорить об умеренных формах, когда человек использует отдельные элементы образа или символически ассоциирует себя с животным, не теряя при этом связи с собственной личностью, негативных последствий для психики это не несет. Напротив, это может быть частью здорового поиска себя", – отметила психолог.

Однако, по ее словам, ситуация кардинально меняется в негативную сторону, когда реальная личность не принимается и полностью подменяется выбранным животным образом.

"Человек начинает жить в выдуманной реальности, выстраивая вокруг нее свое поведение, коммуникацию и самоощущение", – пояснила эксперт.

В такой ситуации можно говорить о психологическом расстройстве или, как минимум, глубоком личностном неблагополучии, заключила Шаповалова.

В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим уверена, что в данном случае речь идет о прямом проявлении инфантилизма и личностной незрелости.

"Человек взрослый, зрелый, ориентированный на решение реальных жизненных задач – работа, отношения, самореализация, – не тратит время на подобные практики. Его самооценка строится на объективном знании себя, а не на поиске лестных метафор", – отметила специалист в разговоре с Москвой 24.

По ее словам, зумеры живут в эпоху тотального нарциссизма и примитивизации – им необходимо заявить о себе, показать, предъявить, но часто на это не хватает ни внутренней опоры, ни сформированной идентичности.

Сравнение с животными – это максимально простая, почти детская схема: она не требует рефлексии, глубокого самоанализа или работы с психологом. Это типично подростковый ход. Психологический подросток еще не знает, кто он на самом деле, и хватается за внешние, доступные образы. Красивая метафора становится временным "костылем" для самооценки.
Софья Сулим
психолог, кандидат психологических наук

Сулим уверена, что подобный тренд не может реально помочь принять свои недостатки. По ее словам, принятие – это объективное знание собственной личности, понимание сильных сторон, уязвимости психотипа, защитных механизмов и способов адаптации.

"Выхваченное из контекста сравнение с животным не несет понимания, как работает психика. Это фрагментарное, выхолощенное знание, которое никак не влияет на способность справиться с проблемой", – отметила эксперт.

Максимум, что оно дает, – сиюминутное успокоение в моменте, краткосрочную накрутку, за которой дальше ничего не следует. Никакой глубины и реальной работы над собой за этим не стоит, заключила Сулим.

