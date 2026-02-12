Эксперт Макаркин назвал Залужного главным конкурентом Зеленского на выборах на Украине

В Киеве пытаются найти способ провести выборы президента Украины, сообщили в офисе главы государства. Кто может прийти на смену Владимиру Зеленскому и состоится ли голосование еще до завершения спецоперации, разбиралась Москва 24.

Быть или не быть?

Лидер Украины Владимир Зеленский поручил правительству найти способ провести президентские выборы, рассказала The Times заместитель руководителя офиса главы государства Ирина Мудрая.





Ирина Мудрая заместитель главы офиса украинского президента Мы хотим быть готовы провести выборы. Парламент создал рабочую группу для разработки поправок к избирательному законодательству, и она должна сообщить о своих выводах к концу февраля.

По ее словам, поправки должны позволить провести голосование в условиях военного положения в качестве "разового исключения", не подрывая при этом легитимность будущих выборов. Среди главных проблем она назвала обеспечение прав 6–8 миллионов украинцев за границей, жителей занятых российскими военными территорий и прифронтовых зон, а также вопросы безопасности.



Полномочия Владимира Зеленского как президента Украины истекли в мае 2024 года. Согласно решению Конституционного суда страны, срок правления главы государства не подлежит продлению. Но Зеленский и другие представители власти в Киеве отказывались от проведения выборов, ссылаясь на неоднократно продлеваемое военное положение в стране.



При этом ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский планирует объявить о проведении выборов президента и референдума по мирному соглашению с Россией 24 февраля. Причем это решение было сделано якобы под давлением США.

Однако Зеленский опроверг данную информацию и отметил, что Штаты не угрожают Киеву в этом вопросе.

"К выборам Украина перейдет только тогда, когда получит гарантии безопасности и прекращение огня", – сказал он.

Вопрос проведения выборов на Украине вызвал противоречивую реакцию в мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться в этом вопросе на официальные сообщения.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Пока рано об этом рассуждать. Мы фактически имеем обмен такими сообщениями через прессу со стороны неких источников.

В свою очередь, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас сочла проведение выборов во время конфликта плохим решением, поскольку в конституциях многих стран Европы содержится прямой запрет на это.

"Когда продолжаются внешние атаки, невозможно проводить выборы, ведь противник находится снаружи и нужно сосредоточить все усилия на противодействии ему", – привел слова Каллас сайт Еврокомиссии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции накануне совещания министров обороны стран НАТО в Брюсселе подчеркнул, что вопрос проведения выборов и прекращения огня должна решать исключительно Украина.

При этом Владимир Путин ранее говорил о готовности обсудить отказ от ударов вглубь украинской территории в день голосования. Он также подчеркнул, что недопустимо использовать избирательный процесс лишь для того, чтобы "остановить наступательный порыв российских войск".

Сроки и конкуренты

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Говорить о выборах на Украине преждевременно: есть слухи, но конкретики пока не звучало. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

"Выборы на Украине активно лоббируют американцы, которые хотят как можно быстрее завершить свое посредничество в разрешении конфликта. У Трампа становится все меньше времени на внешнюю политику: в ноябре промежуточные выборы в США, и где-то с середины года он намерен сосредоточиться на внутренних проблемах", – пояснил Макаркин.

По словам эксперта, интерес Владимира Зеленского может заключаться в проведении выборов в максимально сжатые сроки, чтобы у потенциальных соперников не было времени подготовиться.





Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий Однако с Украины уже идут сигналы, что подготовить выборы в кратчайшие сроки крайне сложно. Поэтому пока произошел скорее информационный вброс, и говорить о том, что все обязательно состоится, например, в мае, преждевременно.

По словам Макаркина, что касается возможных конкурентов Зеленского, то чаще всего звучит имя бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Однако тот никаких заявлений в последнее время на эту тему не делал.

"Чем короче кампания, тем меньше у Залужного реальных шансов: предварительные рейтинги – это одно, а реальная борьба, где нужно быстро собирать команду, – совсем другое. Возможно, именно поэтому идея скорых выборов и изучается командой Зеленского – чтобы серьезных конкурентов было как можно меньше", – добавил эксперт.

Политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с Москвой 24 озвучил еще нескольких потенциальных кандидатов на участие в предвыборной гонке. Плюс остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский, так как украинский лидер в прошлом давал противоречивые сигналы на этот счет.

"Если он будет участвовать, его воспримут как одного из явных фаворитов. Но это не исключает возможного участия других фигур, раскрученных в публичном пространстве и имеющих высокий рейтинг. Говорили о главе офиса президента Кирилле Буданове (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), есть и старая гвардия – Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Юлия Тимошенко", – рассказал Кортунов.

В целом же, если Украина сохранится как самостоятельное государство, выборы провести рано или поздно придется, отметил эксперт.

"Страна не может существовать без них и при этом претендовать на статус демократического государства и надеяться на вхождение в Европейский союз. Но когда и как – возникает очень много вопросов", – сказал он.

Кортунов напомнил, что за последние годы миллионы жителей Украины уехали из страны не только в Европу, но и в Россию.

"Как они будут голосовать, по каким критериям станет оцениваться их готовность и возможность участвовать – неясно. Кроме того, надо понять, кто будет подтверждать легитимность этих выборов. Каких наблюдателей привлекут для процедуры контроля?" – добавил он.

Исход голосования во многом зависит от того, будут ли выборы организованы до подписания мирного договора между Россией и Украиной или после. От этого станет понятен рейтинг и Зеленского, и его потенциальных конкурентов, обратил внимание Кортунов.





Андрей Кортунов политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Есть официальная позиция России: она включает необходимость подписания соглашения об урегулировании конфликта с легитимным руководством Украины. Владимир Путин исходит из того, что нынешнее руководство во главе с Зеленским не является легитимным, поскольку срок его полномочий истек еще в 2024 году. Переговоры с ним вести можно, но окончательно фиксировать договоренности нужно с легитимным представителем власти.

По этой причине Россия за проведение выборов на Украине, отметил эксперт. Но многое зависит от того, будут ли они действительно открытыми, демократичными и обладающими статусом легитимных, заключил он.