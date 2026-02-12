Косметика со вкусом блинов появилась в российских магазинах к Масленице

Фото: depositphotos/Belkantus

В одном из российских магазинов появилась косметика со вкусом блинов к Масленице, передает РИА Новости.

Уточняется, что на витрине представлены два вида бальзамов для губ: "блин с красной икрой" и "блин со сгущенкой".

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что фестиваль "Масленица" пройдет в Москве с 13 по 22 февраля. Основной локацией станет Тверской бульвар, где пройдут выступления оркестра, театрализованные постановки и спортивные квесты.

Одной из особенностей фестиваля в 2026 году станет оформление площадок в национальном стиле. В частности, для события придумали свыше 300 уникальных кукол. Среди элементов декора будут фигурки лошадей, пряников и леденцов.

