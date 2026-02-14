Форма поиска по сайту

14 февраля, 12:20

Политика

Рубио подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине состоится 17 февраля

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Новый раунд переговоров по Украине состоится во вторник, 17 февраля, сообщил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Хотя это может быть не та же самая группа людей. Послушайте, мы продолжим делать все возможное, чтобы сыграть свою роль в завершении этой войны", – отметил он.

Госсекретарь также подчеркнул, что США наблюдают значительный прогресс в урегулировании конфликта. Он указал на то, что впервые за несколько лет на техническом уровне состоялась встреча военных представителей России и Украины.

Вашингтон считает, что разрешение конфликта должно быть справедливым и устойчивым. Рубио добавил, что стороны переговоров сократили перечень вопросов, однако "плохая новость" состоит в том, что все свелось к обсуждению самых сложных вопросов, которые еще предстоит решить.

"Мы будем продолжать исследовать существование такого результата, который примет Россия", – заключил он.

Позже он уточнил, что будущее соглашение должно устроить и Киев.

В первый раз делегации России, Украины и США собрались в Абу-Даби 23 и 24 января. Второй раунд переговоров прошел там же с 4 по 5 февраля.

В ходе последней встречи представители России и Украины достигли соглашения об обмене 314 военнопленными. Также, по данным СМИ, стороны обсуждали экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальные аспекты.

Следующий раунд пройдет в Женеве 17–18 февраля, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в консультациях будут участвовать все стороны, присутствовавшие на предыдущих встречах, – Россия, Украина и США. В этот раз Москву будет представлять помощник президента Владимир Мединский.

