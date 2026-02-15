Митинги против поставок оружия Украине прошли в Мюнхене

Фото: ТАСС/Вячеслав Филиппов

Акции против поставок оружия на Украину и за мирное урегулирование конфликтов прошли в центре Мюнхена, где проходит конференция по безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Один из митингов состоялся на площади Одеонсплац, другой – на Карлсплац. Участники пришли на акции с флагами и плакатами, на которых написаны антивоенные лозунги: "Нет этой безумной политике", "У нас есть деньги на войны, но мы не можем прокормить бедных в собственной стране" и другие.

Демонстрации проходят под девизом: "Творите мир! Нет Мюнхенской конференции войны". В протестах приняли участие несколько тысяч человек.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине состоится во вторник, 17 февраля. Он также подчеркнул, что США наблюдают значительный прогресс в урегулировании конфликта.

Вместе с тем Рубио заявил, что ООН не способна завершить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что для начала переговоров потребовалось лидерство США и партнерство многих других стран, которые присутствуют на конференции.