Фото: depositphotos/KrisCole

Слабая магнитная буря продолжается на Земле. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Уровень возмущения не превысил уровня G1. Однако ученые не исключают, что магнитная буря может усилиться.

Вспышка предпоследнего класса M1.4 была зафиксирована на Солнце 12 февраля. Событие было зафиксировано в группе пятен 4367. Сама вспышка продолжалась 21 минуту.

На следующий день на Солнце была зафиксирована солнечная вспышка класса M1.1. Ее продолжительность составила 48 минут.

Вспышки на Солнце классифицируются по мощности излучения и делятся на классы A, B, C, M и X, причем каждый следующий класс означает десятикратное усиление. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

