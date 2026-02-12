Эксперт Бойко: сумма продуктовой карты должна быть привязана к потребительской корзине

В Общественной палате РФ поддержали идею о внедрении продуктовой карты для нуждающихся категорий граждан. О том, как такая мера могла бы работать в будущем, – в материале Москвы 24.

Полная корзина

В России предложили выдавать карты на покупку продуктов гражданам, испытывающим финансовые трудности. Такую идею во время круглого стола, посвященного теме демографического потенциала и здоровья нации, поддержал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, на данный момент необходимо составить список продуктов, которые можно будет приобрести с этой картой.

"Очевидно он должен быть основан на данных Росстата о дефиците продуктов в рационе детей из многодетных или нуждающихся семей: это мясо, рыба, фрукты, овощи", – пояснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что в перечень могут также войти продукты, в составе которых высокое содержание йода и минимальное количество соли. Вместе с тем, Рыбальченко отметил, что данную карту можно будет рассматривать как альтернативу единого пособия, которое предоставляется в размере прожиточного минимума.





Сергей Рыбальченко председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Карта может называться "Сеченовская", "Покровская", "Мечниковская" – у нас есть мечниковская простокваша, еще как-то, главное – идея хорошая, я согласен с этим.

Он пояснил, что данная инициатива будет передана на рассмотрение в соответствующие министерства и ведомства.

Идея о внедрении продуктовой карты является правильной и давно необходимой. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, ранее в нижнюю палату парламента уже поступал похожий проект закона: тогда речь шла о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам. Более того, в результате некоторые регионы внедрили данную меру поддержки.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Например, в Калининградской области предусмотрена социальная выплата на продукты питания в размере 6 тысяч рублей. Ее вправе получать жители, получающие региональную социальную доплату к пенсии либо воспитывающие детей-инвалидов и получающие соответствующее региональное ежемесячное пособие.

Нилов уверен, что введение карты представляет собой удобный и универсальный подход, когда целевые средства предоставляются на приобретение конкретного товара.

"Это гораздо более удобная мера поддержки, чем, например, те же готовые пакеты с продуктами, которые часто не учитывают индивидуальные пищевые и аллергические особенности граждан. В случае с картой будет определяться ряд социально значимых товаров, которые человек сам сможет выбрать и купить", – пояснил депутат.

По его мнению, такой способ оплаты мог бы действовать в ряде магазинов, которые заранее вступили в программу. Сначала идею стоит внедрить в регионах, а затем речь может пойти о закреплении на федеральном уровне, заключил Нилов.

Тщательно продумать детали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Доктор экономических наук, профессор Северо-Западного института управления РАНХиГС при президенте РФ Ирина Бойко подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что инициатива актуальна и продиктована дифференциацией доходов и платежеспособности населения, а также ценами, затрудняющими приобретение необходимых товаров для социально уязвимых категорий.

По ее словам, данная программа должна быть реализована, однако ключевой вопрос заключается в конкретных механизмах.





Ирина Бойко доктор экономических наук, профессор Северо-Западного института управления РАНХиГС при президенте РФ Необходимо тщательно продумать администрирование, чтобы помощь гарантированно дошла до тех, кто в ней действительно нуждается.

Вместе с тем она упомянула предложение рассмотреть продуктовую карту как альтернативу единому пособию.

"Это разные виды социальной помощи. Заменять выплаты потребительскими картами нецелесообразно: существуют ситуации, когда незащищенным слоям населения требуются деньги. Карта не сможет это компенсировать. Эти два инструмента должны работать одновременно", – добавила специалист.

Также, по словам эксперта, сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине. Нужно выделить группу социально значимых продовольственных товаров, отслеживать динамику цен и в соответствии с ней менять номинал, разъяснила экономист.

В то же время Бойко подчеркнула, что при определении получателей необходимо исходить из уровня доходов в сопоставлении с ценами. В первую очередь, речь идет о неработающих пенсионерах и многодетных семьях,

чьи доходы не позволяет компенсировать затраты на товары первой необходимости.

"Что касается формата, полагаю, предпочтительнее физическая карта. Несмотря на развитие технологий, целевая аудитория – например, пенсионеры, многие из которых пользуются кнопочными телефонами и не доверяют цифровым носителям", – заметила экономист.

По ее мнению, то, где именно будет работать карта, – вопрос реализации. Известен опыт создания специализированных магазинов для социально значимых товаров. Возможно, стоит вернуться к похожей модели. Альтернативный вариант – карта, работающая в обычных магазинах в стандартном режиме, заключила Бойко.

