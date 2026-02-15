15 февраля, 04:24Происшествия
Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Краснодарском крае после атаки БПЛА
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна в Краснодарском крае после падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. К ликвидации пожара привлечены 67 человек и 20 единиц техники.
Системы ПВО также работают в Сочи, идет отражение воздушной атаки. Местных жителей призвали соблюдать необходимые меры безопасности.
Ранее 15 человек получили ранения в ЛНР в результате атаки украинских беспилотников. Удар был нанесен по поселку Центральный, который расположен в Перевальском округе. Состояние 4 граждан оценивается как тяжелое.
Позже число раненых при ударе ВСУ увеличилось до 19 человек. Среди пострадавших – ребенок 2016 года рождения. У девочки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и закрытый перелом предплечья.