Резервуар с нефтепродуктами загорелся в Краснодарском крае после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна в Краснодарском крае после падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. К ликвидации пожара привлечены 67 человек и 20 единиц техники.

Системы ПВО также работают в Сочи, идет отражение воздушной атаки. Местных жителей призвали соблюдать необходимые меры безопасности.

Ранее 15 человек получили ранения в ЛНР в результате атаки украинских беспилотников. Удар был нанесен по поселку Центральный, который расположен в Перевальском округе. Состояние 4 граждан оценивается как тяжелое.

Позже число раненых при ударе ВСУ увеличилось до 19 человек. Среди пострадавших – ребенок 2016 года рождения. У девочки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и закрытый перелом предплечья.