14 февраля, 18:24Происшествия
Пятнадцать человек ранены после атаки ВСУ на поселок в ЛНР
Фото: MAX/"Леонид Пасечник"
15 человек получили ранения в ЛНР в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.
Удар был нанесен по поселку Центральный, который расположен в Перевальском округе. Все пострадавшие обратились к медикам. Состояние 4 граждан оценивается как тяжелое.
"Медицинские бригады продолжают отрабатывать вызовы", – добавил Пасечник.
Помимо этого, были повреждены 10 жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения. В настоящее время в муниципальном округе развернут оперштаб, все службы занимаются ликвидацией последствий ЧП.
Следователи фиксируют последствия атаки. Для жильцов поврежденных домов развернут пункт временного размещения.
Ранее мужчина погиб в результате атаки дронов-камикадзе на движущуюся машину в селе Азаровка Брянской области. Глава Брянской области Александр Богомаз пообещал оказать семье погибшего всю необходимую материальную помощь.