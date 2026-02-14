Пятнадцать человек ранены после атаки ВСУ на поселок в ЛНР

Фото: MAX/"Леонид Пасечник"

15 человек получили ранения в ЛНР в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Удар был нанесен по поселку Центральный, который расположен в Перевальском округе. Все пострадавшие обратились к медикам. Состояние 4 граждан оценивается как тяжелое.

"Медицинские бригады продолжают отрабатывать вызовы", – добавил Пасечник.

Помимо этого, были повреждены 10 жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения. В настоящее время в муниципальном округе развернут оперштаб, все службы занимаются ликвидацией последствий ЧП.

Следователи фиксируют последствия атаки. Для жильцов поврежденных домов развернут пункт временного размещения.

Ранее мужчина погиб в результате атаки дронов-камикадзе на движущуюся машину в селе Азаровка Брянской области. Глава Брянской области Александр Богомаз пообещал оказать семье погибшего всю необходимую материальную помощь.

