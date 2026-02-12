Форма поиска по сайту

12 февраля, 17:23

Истории
Эксперт Мкртчян: новые правила бронирования не позволят отелям наживаться на гостях

Невозвратное возвратно? Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах

Новые правила бронирования отелей вступают в силу с 1 марта 2026 года, анонсировали в Госдуме. Что изменится для отдыхающих и почему часть гостиниц могут исчезнуть из агрегаторов, расскажет Москва 24.

Права туриста

Фото: 123RF.com/ufabizphoto

Изменения при бронировании отелей ждут россиян с 1 марта 2026 года. Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов рассказал ТАСС, что новые правила сделают процесс прозрачнее.

"Значительно усиливается защита клиента при отмене бронирования: при отказе от брони до дня заезда – полный возврат предоплаты", – сказал парламентарий.

При неявке или отмене в день заезда отель может удержать не более стоимости одних суток, а гарантированная бронь сохраняется не менее 24 часов.
Сергей Кривоносов
зампред комитета Госдумы по туризму

Помимо этого, ужесточатся требования к договору бронирования. В обязательном порядке там должны быть указаны точная площадь номера, условия отмены, а также полный перечень услуг и их стоимость. Это позволит избежать скрытых платежей и спорных ситуаций, заявил депутат.

В то же время с 1 марта агрегаторы не смогут размещать предложения от неклассифицированных объектов размещения. Бронировать через онлайн-площадки можно будет только гостиницы, кемпинги и базы отдыха, прошедшие официальную проверку, рассказал Кривоносов.

Кроме того, с 28 марта 2026 года россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта. Ранее цифровой ID разрешили предъявлять в кино и музеях, на входе в офисы, в магазинах при покупке ряда товаров, а также отправке и получении посылок.

"Так делать нельзя"

Фото: depositphotos/kalinovsky

Большую часть отелей нововведения затрагивают не слишком сильно, поскольку они уже работают по этим принципам. Об этом Москве 24 заявил президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

"Новые требования на практике коснутся в первую очередь тех коллективных средств размещения, которые еще не прошли обязательную стандартизацию и сертификацию. В разных регионах подход к этому вопросу отличался: где-то контроль был строгим и велась активная разъяснительная работа, а где-то на нарушения закрывали глаза. Теперь такие объекты лишатся возможности размещаться на порталах-агрегаторах", – сказал специалист.

В то же время объекты ориентированы на узкий постоянный круг клиентов (например, небольшие загородные объекты) и от этого пострадают не слишком сильно, добавил он.

В целом данные решения направлены на защиту интересов потребителей и существенно повышают безопасность туристов. Кроме того, они стимулируют коллективные средства размещения, которые еще не легализовались, ускорить процесс вхождения в правовое поле.
Михаил Мальцев
президент УАТ

Однако существует и обоснованное мнение внутри профессионального сообщества, что, помимо заботы о потребителе, это может быть поощрением "потребительского экстремизма" со стороны недобросовестных туристов, отметил эксперт.

"Есть опасения, что некоторые будут отказываться от отдыха, зная, что серьезных трат они не понесут", – объяснил Мальцев.

В свою очередь, вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян отметил, что кардинального улучшения условий бронирования не будет.

"Но если раньше гостиницы незаконно удерживали деньги за так называемое невозвратное бронирование (хотя по факту такая опция – это фикция), то теперь у потребителя есть четкий аргумент: максимальный штраф, который отель вправе удержать, – это стоимость только одних суток проживания", – пояснил он в беседе с Москвой 24.

Как работала схема раньше? Допустим, отель стоит 10 000 рублей в сутки. При бронировании номера на 10 дней сумма составит 100 000 рублей. По какой-либо причине клиент может не приехать, и отель оштрафует его на всю сумму. Но так делать нельзя – штраф не может превышать стоимость одной ночи.
Алексан Мкртчян
вице-президент АТА

По словам эксперта, такие действия отелей были вне закона и ранее и суды зачастую вставали на сторону туристов.

"Многие, видя в договоре слово "штраф", безропотно платят и даже не пытаются выяснить, насколько это правомерно. А когда узнают, что можно было оспорить, удивляются", – сказал Мкртчян.

На самих гостиницах это скажется лишь в том смысле, что они смогут меньше наживаться на клиентах, заключил специалист.

Зудакова Татьяна

туризмистории

