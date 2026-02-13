Daily Mail: в США две трехлетние сестры утонули в бассейне, пока семья спала

Фото: www.dailymail.co.uk

Две трехлетние сестры утонули в бассейне частного дома в США, пока вся семья спала, сообщило издание Daily Mail.

Предварительно установлено, что девочки сумели самостоятельно покинуть дом через дверь, ведущую на патио и к бассейну, в то время как их мама и дедушка спали. Бассейн, расположенный на территории заднего двора, был окружен высоким деревянным забором.

Детей в воде обнаружила бабушка, которая вернулась домой из магазина. Она начала звать на помощь и попыталась вытащить их из бассейна. На ее крики выбежали мать, дедушка и как минимум двое соседей. Одна из соседок оперативно вызвала экстренные службы.

Когда на место прибыли заместители шерифа, парамедики уже проводили реанимационные действия. Девочек в срочном порядке транспортировали на вертолете в ближайший медицинский центр, однако спасти их не удалось.

Шериф местной полиции выразил глубокие соболезнования в социальных сетях, назвав произошедшее разрушительной утратой как для семьи, так и для всего сообщества. Он призвал поддержать близких и спасателей своими мыслями и молитвами.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося. В частности, каким образом дети смогли получить доступ к зоне бассейна и как долго находились в воде до момента обнаружения. Кроме того, в Техасе существует обязательное требование к владельцам домов с бассейнами – установка ограждения с запирающимися воротами.

