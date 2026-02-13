Трамп призвал Зеленского использовать шанс для мирной сделки с Россией

Фото: whitehouse.gov

Президент Украины Владимир Зеленский может упустить возможность заключить мирное соглашение с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Зеленскому надо действовать, иначе он упустит отличную возможность", – передает РИА Новости слова американского лидера.

Трамп добавил, что Россия заинтересована в урегулировании украинского конфликта и Зеленскому придется двигаться в сторону заключения сделки.

Переговоры между представителями России, Украины и США прошли в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля

Новый раунд переговоров по Украине состоится в Женеве 17–18 февраля. В этот раз российскую сторону возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Новое место для встречи делегаций было выбрано с учетом графиков всех представителей стран, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Зеленского, в рамках предстоящей встречи, как ожидается, вновь будет обсуждаться территориальный вопрос.