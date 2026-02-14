Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 20:48

Происшествия

Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона и пожаре в Сергиевом Посаде

Фото: Москва 24

Не менее восьми человек пострадали в результате взрыва газового баллона и последующего пожара в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел на улице Митькина.

"В результате (взрыва газа. – Прим. ред.) возник пожар, охвативший три частных дома", – сказал собеседник агентства.

Также уточняется о спасении одного человека в ходе инцидента.

Ранее женщина и трое детей погибли при пожаре в доме в ЛНР. Двум другим детям удалось самостоятельно выбраться из горящего здания, разбив окно. Они были госпитализированы.

Для ликвидации возгорания привлекались 9 сотрудников МЧС и 2 единицы спецтехники. На месте также работали дознаватели.

Читайте также


происшествияпожар

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика