Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона и пожаре в Сергиевом Посаде

Фото: Москва 24

Не менее восьми человек пострадали в результате взрыва газового баллона и последующего пожара в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел на улице Митькина.

"В результате (взрыва газа. – Прим. ред.) возник пожар, охвативший три частных дома", – сказал собеседник агентства.

Также уточняется о спасении одного человека в ходе инцидента.

Для ликвидации возгорания привлекались 9 сотрудников МЧС и 2 единицы спецтехники. На месте также работали дознаватели.