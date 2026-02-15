Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

В настоящее время, по словам мэра, экстренные службы находятся на месте падения фрагментов дрона.

Ранее ПВО Минобороны России ликвидировали три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся на столицу. О налете первых двух стало известно примерно в 12:28 по московскому времени, а последнего – спустя менее чем через 12 минут.

На фоне атаки столичный аэропорт Внуково временно изменил режим работы, став принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов.