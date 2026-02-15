Экс-президент США Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян

Фото: AP Photo/Angelina Katsanis

Экс-президент США Барак Обама рассказал в подкасте No Lie американскому блогеру Брайану Коэну, что верит в существование инопланетян.

По его словам, эти существа являются настоящими. Однако Обама уточнил, что не видел их вживую. Кроме того, он в шутку отметил, что вопрос, связанный с инопланетянами, был одним из первых, который задал, когда стал президентом США.

Однако в так называемой Зоне 51, где якобы проводятся эксперименты над этими существами, Обама не выявил никаких тайных лабораторий. Несмотря на это, экс-президент США не исключил возможный заговор, о котором ему могли не рассказать даже тогда, когда он руководил страной.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что во время изучения различных звездных систем человечество может встретиться с инопланетянами и внеземными цивилизациями. Он указал, что не может себе представить ничего более грандиозного, чем массовый полет на Луну.

После должны последовать полет на Марс, путешествие по Солнечной системе и в дальнейшем – в другие звездные системы. Он также не исключил возможность встречи с инопланетянами или обнаружение цивилизаций, существовавших миллионы лет.

