Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 17:19

Наука

Экс-президент США Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян

Фото: AP Photo/Angelina Katsanis

Экс-президент США Барак Обама рассказал в подкасте No Lie американскому блогеру Брайану Коэну, что верит в существование инопланетян.

По его словам, эти существа являются настоящими. Однако Обама уточнил, что не видел их вживую. Кроме того, он в шутку отметил, что вопрос, связанный с инопланетянами, был одним из первых, который задал, когда стал президентом США.

Однако в так называемой Зоне 51, где якобы проводятся эксперименты над этими существами, Обама не выявил никаких тайных лабораторий. Несмотря на это, экс-президент США не исключил возможный заговор, о котором ему могли не рассказать даже тогда, когда он руководил страной.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что во время изучения различных звездных систем человечество может встретиться с инопланетянами и внеземными цивилизациями. Он указал, что не может себе представить ничего более грандиозного, чем массовый полет на Луну.

После должны последовать полет на Марс, путешествие по Солнечной системе и в дальнейшем – в другие звездные системы. Он также не исключил возможность встречи с инопланетянами или обнаружение цивилизаций, существовавших миллионы лет.

Читайте также


наукаполитиказа рубежом

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика