02:36

Политика

Кремль не собирается судиться из-за товаров с лицом Путина

Фото: kremlin.ru

Кремль не планирует судиться с производителями разнообразных товаров с изображением Владимира Путина, среди которых кружки, футболки, маски и прочее. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не планируем. Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то, оскорбляющего личность. Это отдельный случай, это, конечно, требует решительных мер в рамках действующего закона", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Песков отмечал, что наличие в продаже товаров с изображением Путина говорит о том, что российский лидер популярен во всех возрастных категориях в стране.

Согласно данным опроса, Путину доверяют около 78% россиян. При этом 80% опрошенных граждан заявили, что российский президент хорошо выполняет работу на своем посту.

