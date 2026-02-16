Daily Beast: сотрудник ICE в США задержал украинца и пожелал победы РФ

Фото: depositphotos/dechevm

Сотрудник службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) задержал в Миннеаполисе гражданина Украины и выразил поддержку России. Об этом сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на слова задержанного.

Мужчина рассказал, что его арестовали в январе на парковке торгового центра. Он вместе с семьей прибыл в США по гуманитарной программе в 2023 году. Срок его легального пребывания в Штатах подошел к концу, в связи с чем он подал заявление на его продление, однако оно до сих пор находится на рассмотрении.

Сотрудники ICE задержали украинца, несмотря на его оправдания. Когда мужчина попросил объяснить причину задержания, один из силовиков рассмеялся.

"Я спросил, почему он смеется, и мне ответили, что он пророссийски настроен и хочет, чтобы Россия выиграла войну", – сообщил задержанный.

Сейчас мужчина находится в тюрьме, ему грозит депортация.

Ранее две гражданки РФ были задержаны в американском штате Калифорния после их якобы несанкционированного въезда на военную базу Кэмп Пендлтон. В данный момент они находятся под стражей ICE в иммиграционном центре в Сан-Диего.

По данным СМИ, одна из задержанных россиянок переехала в США в ноябре 2021 года и подала заявление на политическое убежище. В апреле 2023 года она получила разрешение на работу, которое необходимо периодически продлевать.