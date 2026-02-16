Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 февраля, 11:29

Происшествия

Пожар произошел в офисном центре на севере Москвы

Фото: Москва 24

В офисном центре "Прииск" на севере Москвы произошло возгорание, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Москве.

"Пожарно-спасательными подразделениями спасен 1 человек", – добавили в МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло в здании, расположенном в 1-м Магистральном тупике. На первом этаже офисного центра расположены автомастерские. Другие подробности инцидента уточняются.

Ранее крупный пожар произошел на складах, расположенных на северо-востоке столицы. Тогда площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Огонь охватывал складские помещения, где хранились товары. Также было зафиксировано частичное обрушение кровли. Позже пожар полностью ликвидировали, никто не пострадал.

До этого загорелось здание на территории производства пластика в подмосковных Электроуглях. Прибывшие на место подразделения "Мособлпожспас" и федеральной противопожарной службы в итоге ликвидировали возгорание.

происшествияпожаргород

