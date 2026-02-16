Форма поиска по сайту

Новости

16 февраля, 11:45

Происшествия

16 человек спасены из пожара в офисном центре на севере Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

16 человек спасены из пожара в офисном центре на севере Москвы, сообщили в столичном главке МЧС РФ.

Ведомство добавило, что пожарные продолжают устранять возгорание.

Пожар в офисном центре "Прииск" на севере Москвы произошел 16 февраля. По данным ведомства, ЧП случилось в здании, расположенном в 1-м Магистральном тупике. На первом этаже офисного центра расположены автомастерские.

Ранее крупный пожар случился в складских помещениях на северо-востоке столицы. Огонь охватил помещения для хранения товаров. Также было зафиксировано частичное обрушение кровли.

Ангар с товарами сгорел в Северянинском проезде на северо-востоке Москвы

