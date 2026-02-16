Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро "Луганская"

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве началось строительство станции "Луганская" Бирюлевской линии метро. Специалисты возводят ограждающие конструкции будущего котлована длиной 552 метра, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что "Луганская" расположится на участке "Курьяново" – "Бирюлево", который планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году. На время работ изменится схема движения по Кавказскому бульвару – при ее разработке будут учитываться особенности территории и трафика.

Новая станция разгрузит действующие "Кантемировскую" и "Царицыно" Замоскворецкой линии. Она также сделает поездки комфортнее почти для 45 тысяч жителей и 14 тысяч работающих в районе граждан.

Строительство метро идет и на других участках. Например, на станциях "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" ведется разработка грунта и вынос инженерных сетей, также начались монолитные работы, добавил градоначальник.

Протяженность будущей Бирюлевской линии превысит 22 километра. Она будет включать в себя 10 станций и пройдет от территории бывшей промзоны ЗИЛ до районов Западное и Восточное Бирюлево. Ее запуск улучшит транспортную доступность жителей 7 районов города, путь до центра столицы для местных жителей сократится до 30 минут.

Ранее сообщалось, что здание эксплуатационного персонала и 2 вестибюля войдут в состав станции "Каспийская". Южный вестибюль будет подземным. Его расположат на 6-й Радиальной улице.

При этом северный вестибюль планируется сделать наземным. Он появится на пересечении Проектируемых проездов № 6630 и 5437.