16 февраля, 14:53

Политика
Песков: Россия отвергает обвинения в якобы отравлении Навального

В Кремле ответили на обвинения в якобы отравлении Навального

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия решительно отвергает обвинения в якобы отравлении политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о том, какая реакция у Кремля на новые заявления о якобы отравлении Навального, Песков ответил, что "очень негативная". Москва считает неприемлемыми такие обвинения и не согласна с ними. Кроме того, они предвзяты и ни на чем не обоснованы, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция и Франция распространили общее заявление о том, что Навальный был якобы отравлен эпибатидином – веществом, извлекаемым из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Они обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

В российском МИД подобные сообщения назвали информационным сбросом для отвлечения внимания от проблем Запада.

Навальный умер в исправительной колонии в феврале 2024 года. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин уточнил, что смерть наступила по естественным причинам.

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО

