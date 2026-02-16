Симоньян заявила об "ураганном течении" болезни на фоне стресса

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Течение болезни у главреда RT Маргариты Симоньян на фоне стресса проходит в "ураганном режиме". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал журналистки.

"Поэтому и операция, и химия, и лучевая (терапия. – Прим. ред.), и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы", – поделилась Симоньян.

В прошлом году журналистка сообщила, что у нее диагностировали тяжелое заболевание. Позже она призналась, что у нее обнаружили рак. В октябре Симоньян начала проходить химиотерапию.

В декабре телеведущая рассказала о начале третьего курса лечения. Она указывала, что переносит терапию по-разному. Как правило, самочувствие ухудшается сразу после процедур. Однако в остальные дни она живет как обычный человек.

