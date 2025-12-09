Симоньян рассказала, что страдает от изжоги и боли из-за курса химиотерапии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что испытывает боль после химиотерапии и не может находиться в местах с большим скоплением людей из-за ослабленного на фоне онкологии иммунитета. Что еще Симоньян рассказала о своем состоянии – в материале Москвы 24.

"Живу почти как обычный человек"

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем блоге рассказала, что начала третий курс химиотерапии. По словам журналиста, сейчас ее мучают боли, изжога и слабость, и иногда приходится ложиться в больницу, чтобы стабилизировать состояние.

"Живу почти как обычный человек. Ноги немножко не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает. Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии", – рассказала она.

Однако Маргарита подчеркнула, что переживает сейчас только за детей.





Маргарита Симоньян главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Что облысела, что вкус пропадает, как при ковиде, что кожа портится – это само собой. Об этом я не переживаю. Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа. Как будет, так и будет.

Симоньян также рассказала, что из-за ослабевшего на фоне лечения иммунитета ей запрещено находиться в местах скопления людей. Главред RT поблагодарила всех за поддержку и попросила отнестись с пониманием к тому, что она не может появляться в обществе чаще.

В начале декабря во время поездки в Индию на открытие студии телеканала RT в Нью-Дели Маргарита появилась в рыжем парике. В своем телеграм-канале журналист поделилась, что столкнулась с потерей волос в результате химиотерапии.

До этого она появилась в эфире программы Владимира Соловьева с темными локонами, а также на записи эфира передачи "Ч.Т.Д.", ведущей которой является.

"Что дальше, загадывать нет смысла"

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Маргарита Симоньян впервые сообщила о выявленной у нее тяжелой болезни 7 сентября в эфире программы Владимира Соловьева. Точный диагноз она тогда озвучивать не стала, но добавила, что на следующий день ее ждет операция.

9-го числа она сообщила подписчикам, что отошла от наркоза и дальше все "исключительно в руках Господа". В конце сентября в своем телеграм‑канале она подтвердила, что у нее онкология.

22 октября Маргарита подробно рассказала о болезни в своем телеграм-канале, чтобы пресечь слухи в Сети. Она перечислила несколько ложных фактов о ее здоровье и прокомментировала их.

"Читаю и ржу. Как можно столько насочинять, уму непостижимо", – указала Симоньян в блоге.

Например, она уточнила, какая у нее стадия заболевания и то, что диагноз был поставлен еще 1 сентября, когда она обратилась к врачу с подозрением на межреберную невралгию.

"У меня не третья стадия, а первая или вторая, слава Богу. Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью вылечат, а может – по Его же решению – отправлюсь играть в нарды с Тиграшей", – написала телеведущая.

Тогда же главред RT отметила, что проходит лечение по полису ОМС и не расстраивается из‑за возможной потери волос.

Она добавила, что онкология у нее началась на фоне переживаний из-за состояния здоровья мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, которого не стало осенью. У него были серьезные проблемы с сердцем: он пережил два инфаркта, установку семи стентов и неоднократные госпитализации. В декабре 2024 года он перенес клиническую смерть и впал в кому. 26 сентября в возрасте 59 лет Кеосаян скончался.