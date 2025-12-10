Песков ответил на предложение Зеленского об "энергетическом перемирии"

Фото: kremlin.ru

Россия работает над установлением мира на Украине, а не над временным перемирием. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о готовности Киева к "энергетическому перемирию". Последний заявил об этом при условии, что Россия также согласится на эту инициативу.

По словам Зеленского, удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетической инфраструктуры России якобы являются ответными мерами на системные обстрелы украинских энергообъектов со стороны российской армии.

Также Зеленский сообщал, что готов изменить закон о выборах для их проведения. Он отметил, что если США и Европа смогут обеспечить безопасное проведение выборов в стране, то Украина будет готова к ним через 60–90 дней.

