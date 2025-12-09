Форма поиска по сайту

09 декабря, 21:28

Политика
FT: посланники Трампа дали Зеленскому несколько дней для принятия решения по мирной сделке

Трамп дал Зеленскому несколько дней для принятия решения по мирной сделке – СМИ

Фото: depositphotos/actionsports

Посланники американского лидера Дональда Трампа дали президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней, чтобы принять решение по предложенной США мирной сделке. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

В материале говорится, что Трамп хотел бы, чтобы сделка по урегулированию украинского конфликта была согласована к Рождеству.

Также отмечается, что Зеленский заявил главам европейских государств, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в выходные принуждали его как можно быстрее принять решение.

Ранее СМИ выяснили, что в Белом доме считают визит Зеленского в Лондон затягиванием переговоров. При этом украинские официальные лица полагают, что Вашингтон стремится изолировать Зеленского от европейских лидеров, чтобы оказывать на Киев более эффективное давление для скорейшего достижения договоренностей с Москвой.

В это же время представители Евросоюза советуют президенту Украины действовать с осторожностью и терпением. Эксперты считают, что подобное поведение вызывает раздражение у части администрации Белого дома.

Представитель США при НАТО заявил о возможном отказе Трампа от мирных инициатив

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

