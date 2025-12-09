Врач Чернышова: яркий белый и голубой свет поможет проснуться в темное время зимой

Пробуждение в темноте может негативно сказаться на здоровье, предупредили врачи. Как короткий световой день влияет на организм и можно ли оставаться бодрым в сезон "тьмы", разбиралась Москва 24.

Сбой внутренних часов

Просыпаться в темноте вредно для психоэмоционального и физического здоровья, сообщила газета Metrо со ссылкой на врача Сюзанну Уайли.

Это происходит потому, что организму приходится перестраивать заложенные издавна биологические ритмы. По словам эксперта, именно свет регулирует внутренние часы человека, помогающие понять, когда бодрствовать, а когда спать.

Если же приходится просыпаться до восхода, в организме не повышается уровень кортизола, способствующий ощущению бодрости. К тому же не снижается количество мелатонина, что тоже усложняет пробуждение. Как итог – сонливость и замедление когнитивных процессов.





Сюзанна Уайли врач Длительная темнота вне обычного времени сна может нарушить циркадный ритм и повлиять на выработку таких гормонов, как мелатонин. Обычно он повышается вечером, способствуя засыпанию, и понижается утром, помогая нам проснуться. Это приводит к более прерывистому и поверхностному сну и трудностям с пробуждением.

Как следствие – ухудшается качество сна и нарушаются циклы восстановления организма, поскольку тело без светового сигнала не может начать правильно синтезировать гормоны. Это может привести к поверхностному сну и повышенной утомляемости в течение дня, считает эксперт.

Кроме того, Уайли отметила, что пробуждение в темноте сказывается на обмене веществ, может вызвать проблемы с аппетитом и увеличить риск развития диабета II типа.

В свою очередь, врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что продолжительные проблемы со сном способствуют нарушению защитных функций организма и увеличивают риск заболеваний.

Выйти на свет

Врач-сомнолог Елена Царева отметила в разговоре с Москвой 24, что организму действительно свойственно замедляться, если дневного света становится меньше. При этом человек становится менее активным и старается уйти в режим сна, то есть копит силы.

В связи с этим эксперт дала совет, который поможет оставаться бодрым утром и днем: использовать искусственное освещение.





Елена Царева врач-сомнолог Сразу после пробуждения советую включать яркий белый или голубой свет, который воспринимается мозгом как солнечный. Также можно использовать специальные очки для светотерапии, которые будут непосредственно влиять на сетчатку, способствовать выработке серотонина, гормона счастья, и делать человека более бодрым.

Также утро считается наиболее подходящим временем для того, чтобы что-то читать на смартфоне – яркий синий свет экрана тоже поспособствует пробуждению, отметила Царева.

"В свою очередь, вечером, за 2–3 часа до сна, пользоваться гаджетами, смотреть телевизор не рекомендуется – это может помешать выработке мелатонина и, соответственно, затруднить или сместить по времени сон", – пояснила эксперт.

Она также посоветовала исключить все, что повышает пульс, давление и температуру. Например, активные физические упражнения и острую пищу.

Врач-терапевт Надежда Чернышова добавила в беседе с Москвой 24, что, так как от степени освещения зависит выработка серотонина, человек может испытывать апатию, ухудшение настроения, вплоть до депрессии.

При этом плохое настроение и снижение уровня энергии приводит к тому, что организм старается компенсировать стресс едой – таким образом, при недостатке солнечного света легко набрать лишний вес, предупредила Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Главная рекомендация в таком случае – чаще выходить на улицу в светлое время суток, даже если пасмурно, холодно, ветрено и идет снег: серотонин лучше вырабатывается, когда на сетчатку глаза попадает естественный свет. Поэтому прогулки хотя бы по 15–20 минут в день должны быть.

"Также в режим обязательно вводить физические нагрузки. Нужно регулярно выполнять хотя бы небольшие комплексные упражнения, которые улучшат кровообращение и будут способствовать улучшению настроения", – отметила врач.

Кроме того, она напомнила о еще одном важном моменте – социальных связях. Контакты с окружающими улучшают настроение и помогают легче пережить самое темное время года, поэтому надо чаще встречаться с друзьями, созваниваться с родственниками и посещать различные мероприятия, заключила эксперт.